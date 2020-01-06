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Холопам и крепостным: Жириновский устроил раздачу денег на Красной площади, видео

6 января, 16:27

Одиозный российский политик устроил очередное шоу

/ Фото: Instagram

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Эксцентричный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский устроил очередное шоу – на Красной площади Москвы он раздавал прохожим деньги.

Люди получали из рук политика по тысяче рублей (около 400 гривен), а прямая трансляция действа велась на Instagram Жириновского.

Также депутат Госдумы посетил ярмарку на Манежной площади и заявил, что он там "вместо Деда Мороза".

"Все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться", — приводит его слова официальный сайт партии.

При раздаче денег политик предупреждал, что после их получения нужно отходить, а сам депутат перечислял, кому он раздает купюры.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", – говорил Жириновский.

Напомним, что ранее Жириновский насмешил Путина рассказом о своей сверхъестественной связи с кроликами, которых в его детстве держали родители.

А ранее Жириновский оказался в эпицентре гей-скандала – российский журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны главного либерал-демократа России.

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