"У меня свербит": Жириновский рассмешил Путина бредовой историей про кроликов

Владимир Жириновский / Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер Либерал-демократической партии России Владимир Жириновский, который ранее неоднократно делал неадекватные заявления в адрес Украины, поделился странной историей из детства.

На заседании Государственного совета РФ по вопросам развития агропромышленного комплекса, которое проходило в Кремле 26 декабря, лидер российских либерал-демократов рассказал о своей сверхъестественной связи с кроликами, которых в его детстве держали родители.

"Я держу кроликов. Иду на демонстрацию – что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь – у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую – у моего кролика беда!" – рассказал Жириновский.

Собравшиеся на это отреагировали соответствующе: некоторые министры заулыбались, премьер-министр Дмитрий Медведев ухмыльнулся, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и вовсе рассмеялся. Сохранить невозмутимость удалось лишь председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.

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В соцсетях ностальгические воспоминания одиозного политика также не оценили.

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Напомним, что в Украине Жириновскому составили сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также вызвали в суд – его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 (Финансирование терроризма) УК.

А в прошлом году Жириновский оказался в эпицентре гей-скандала – российский журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны главного либерал-демократа России.

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