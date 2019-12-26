Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

"У меня свербит": Жириновский рассмешил Путина бредовой историей про кроликов

26 декабря, 16:05

Главный либерал-демократ России поделился неадекватной историей из детства

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский / Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер Либерал-демократической партии России Владимир Жириновский, который ранее неоднократно делал неадекватные заявления в адрес Украины, поделился странной историей из детства.

На заседании Государственного совета РФ по вопросам развития агропромышленного комплекса, которое проходило в Кремле 26 декабря, лидер российских либерал-демократов рассказал о своей сверхъестественной связи с кроликами, которых в его детстве держали родители.

"Я держу кроликов. Иду на демонстрацию – что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь – у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую – у моего кролика беда!" – рассказал Жириновский.

Собравшиеся на это отреагировали соответствующе: некоторые министры заулыбались, премьер-министр Дмитрий Медведев ухмыльнулся, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и вовсе рассмеялся. Сохранить невозмутимость удалось лишь председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.

Реклама

В соцсетях ностальгические воспоминания одиозного политика также не оценили.

В тренде
Импичмент Трампу и теракт на Лубянке: главные события мира
"Московский стрелок" Манюров устроил теракт в самом центре столицы РФ. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине Жириновскому составили сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также вызвали в суд – его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 (Финансирование терроризма) УК.

А в прошлом году Жириновский оказался в эпицентре гей-скандала – российский журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны главного либерал-демократа России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сельское хозяйство курьез жириновский кролик Владимир Жириновский

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

МИД РФ по-хамски обратился к Зеленскому
МИД РФ по-хамски обратился к ЗеленскомуПолитика
Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароход
Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароходДругие страны
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за Зеленского
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за ЗеленскогоПолитика
Россия достроила мост в Крым: появилась реакция Польши
Россия достроила мост в Крым: появилась реакция ПольшиПолитика
Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциями
Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциямиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...