Хотели свергнуть Путина: россиянам, у которых нашли визитки Яроша, вынесли приговор

В России, где ранее завершился суд над фигурантам "дела Сети" вынесли приговоры другой группе молодых людей, которые якобы готовили государственный переворот.

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Как сообщает Baza, 6 августа Люблинский районный суд Москвы признал всех фигурантов "дела Нового величия" виновными в "организации общественного объединения, признанного экстремистским", однако отказался признавать их участниками экстремистской организации.

На этом фоне трое из них получили реальные тюремные сроки: 27-летнего "организатора" Руслана Костыленкова, 22-летнего Вячеслава Крюкова, которые ранее резали вены прямо в зале суда, а также 34-летнего Петра Карамзина приговорили к 7, 6 и 6,5 годам колонии общего режима соответственно.

Остальные – Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – тоже получили длительные сроки, но условно.

Реклама Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что приговор не вынесли другому обвиняемому – Сергею Гаврилову, который сбежал в Украину и получил политическое убежище.

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Еще двое – Павел Ребровский и Рустам Рустамов – заключили сделку со следствием и дали показания на товарищей, получив условные сроки. Но в прошлом году Ребровский на одном из заседаний заявил, что давал свидетельства под пытками и теперь ожидает повторного суда.

Кроме того, в этот же день издание Lenta.ru опубликовало переданные источником в правоохранительных органах снимки, на которых видно оружие и агитматериалы, которые якобы нашли у подсудимых. На одной из фотографий видны визитки бывшего руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

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В чем обвиняют участников дела "Нового величия" и что говорят об этом их родственники, смотрите в видеосюжете:

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