В России противники Кремля порезали вены прямо на суде

Фигуранты "дела Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков выразили протест против суда

Руслан Костыленков. Фото: скриншот

Вскоре после того, как осужденный в России по сфальсифицированному делу украинец Александр Шумков объявил голодовку, в РФ произошел еще один инцидент с политзаключенными.

Прямо во время суда в Москве 17 октября фигуранты так называемого "дела Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе вены.

Находясь в стеклянном боксе, Крюков порезал себе руки бритвой, а Костыленков – руки и шею, после чего конвоиры оказали им медицинскую помощь, вывели из зала суда и вызвали скорую помощь.

Таким образом, противники кремлевского режима хотели выразить протест против политической мотивации их уголовного преследования.

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Вместе с Костыленковым и Крюковым по делу "Нового величия" проходят еще шесть подозреваемых: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин.

Им обвиняют в экстремизме и планирование государственного переворота в России. Все обвиняемые не признают вину.

По данным стороны защиты, сама организация была создана агентом силовых структур, внедренным в молодежную среду, и обвинение построено на его показаниях.

Других фигурантов – Рустама Рустамова и Павла Ребровского – приговорили к 1,5 годам и условно и 2,5 годам колонии условно.

В России неоднократно проходили демонстрации в поддержку фигурантов "дела Нового величия".



В прошлом году "Сегодня" сообщали о задержания участников акций, которые требовали освободить подсудимых.

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