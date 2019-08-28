Хваленый российский танк "Армата" оказался небоеспособным

Т-14 "Армата" / Фото из открытых источников

Несмотря пятый год активной рекламы в российских СМИ, танк 5-го поколения Т-14 "Армата" продолжает доказывать свою небоеспособность. Так, до конца 2019 года "Уралвагонзавод" (Свердловская область РФ) поставит Минобороны всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы "Армата", что объясняется необходимостью продолжения испытаний якобы перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает "Военно-промышленный курьер".

Как выяснилось, ряд систем вооружения "Арматы" требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.

"Судя по всему, такая доработка может коснуться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса. Для танкового орудия предстоит разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории полета", — пишет газета.

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Кроме того, имеются вопросы и к контролю экипажа, находящегося в бронированной капсуле, за боевой обстановкой вокруг танка.

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"Повернуть капсулу, как башню, не представляется возможным, поэтому упор делается на оптические средства и электронику, которые в бою могут подвести. Все это побуждает Минобороны проявлять предельную осторожность в решении о закупках больших партий", — говорится в материале.

Издание напоминает, что "Уралвагонзавод"должен до конца 2021 года поставить 132 машины, созданных на платформе "Армата", то есть по 32 изделия ежегодно.

"Но даже с учетом данной партии его задолженность составит 28 машин. Произвести их за оставшееся до конца 2019 года время нереально. Налицо явное отставание от графика", — указывают авторы.

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Газета допускает, что планы, касающиеся серийных закупок такой техники, могут быть скорректированы "в меньшую сторону", поскольку государственные испытания машин на платформе "Армата" еще не завершены и продолжатся до конца 2019 года.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине появился "убийца" "Арматы". Речь идет об условно "советском" проекте "Объект 477", известном как "Боксер" или "Молот, который фактически разрабатывался еще во времена УССР.

А танкисты армии США дали свое заключение "Армате" и назвали его уязвимые места.

Напомним, в сентябре 2016-го Минобороны России опубликовало видеоролик, в котором впервые демонстрируются боевые возможности Т-14 "Армата" – преодоление препятствий "гребенка", "лужа" и "косогор" на танкодроме. Однако за три года он так и не пошел в жизнеспособную серию.

"Армату" можно увидеть в кадре с 0:50 сек:

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