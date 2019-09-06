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Интеграция России и Беларуси: Медведев сообщил важную новость

6 сентября, 15:50

По словам российского премьера, документы практически подготовлены к парафированию, хотя остался ряд нюансов

Фото: Правительство РФ

Фото: Правительство РФ

Подготовлена программа действий и перечень дорожных карт по углублению экономической интеграции РФ и Беларуси. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

"Наши коллеги, прежде всего министерства экономики наших стран и другие ведомства, конечно, и правительственные (структуры), и центральные банки работали над программой действий, а также работали над списком дорожных карт, что не менее важно, поскольку основная информационная среда именно там будет – основные положения, которые подлежат реализации. И подготовили такого рода программу действий вместе с перечнем дорожных карт", – сказал Медведев.

По его словам, сейчас прошла беседа премьеров в узком составе, прошел диалог между главами министерств и ведомств. Медведев отметил, что документы "практически подготовлены к парафированию", хотя остался ряд нюансов, которые можно обсудить в формате переговоров в расширенном составе.

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"Если мы обо всем договоримся, то соответственно (можно) завершить нашу сегодняшнюю встречу весьма важным мероприятием, то есть согласовать в таком именно общем плане программу действий по реализации договора и перечень дорожный карт. После этого начать подготовку и проработку этих дорожных карт для того, чтобы в конечном счете, как и обсуждалось, выйти к президентам с предложением в начале декабря, как раз ближе к 20-летию договора, уже окончательно договориться о том, как мы будем дальше двигаться по интеграционному пути", - сказал Медведев.

Он отметил, что стороны могут обсудить и ряд других вопросов двустороннего сотрудничества.

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Виталий Касько. Фото: facebook.com/v.kasko

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил возможность перехода России и Беларуси на общую валюту, сказав, что это не должен быть российский рубль.

В то же время, по словам белорусского президента, Минск и Москва пока что не обсуждают возможность объединения в одно государство, потому что такой необходимости нет.

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Медведев Беларусь союзное государство

Источник: ТАСС

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