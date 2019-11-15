Искать счастье не за морями: Путин озвучил требования по Донбассу

Надо развести по всей линии — так, чтобы хотя бы пушки не стреляли и люди не гибли, - считает Путин

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил за быстрое разведение войск по всей линии фронта на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин, комментируя завершение отвода войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

"Надо развести по всей линии — так, чтобы хотя бы пушки не стреляли и люди не гибли. Это точно надо сделать, и как можно быстрее", — сказал глава российского государства.

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Также Путин считает, что Украина должна искать решение своих проблем, в частности урегулирования ситуации на Донбассе, не за океаном, а договариваться с соседними странами. Соответствующее заявление глава российского государства сделал по итогам саммита БРИКС "Украина должна искать счастье не за морями. За морем и телушка — полушка, да рубль перевоз, — сказал Путин. — Не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться, тоже правильный подход".

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться в Казахстане без участия других сторон.

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина не планируется.

Напомним, в октябре Зеленский и Назарбаев впервые встретились в Японии. Ожидаемо они обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными, а также не забыли поговорить и о сотрудничестве между Украиной и Казахстаном. Позже Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Назарбаевым в Японии. Подробней об этом и многом другом смотрите в эксклюзивном интервью "Сегодня":

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