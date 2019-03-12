Из России стремительно бежит частный капитал: названа сумма

Сумма частного капитала, который вывели из России, удвоилась за год

Фото: Pixabay

Из России стремительно бежит частный капитал: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6c/ef6/5c7e6cef61b1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6c/ef6/5c7e6cef61b1a.jpg 2019-03-12T16:14:00+02:00 Россия Сумма частного капитала, который вывели из России, удвоилась за год

Чистый отток капитала частным сектором из России по итогам января-февраля 2019 года составил 18,6 млрд долларов. Предварительные данные опубликованы на сайте Центробанка РФ.

Эта сумма в 2,1 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года – 8,7 млрд долларов.

По данным регулятора, отток капитала сформировался главным образом за счет увеличения чистых финансовых активов.

При этом международные резервы РФ в результате возобновления покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила увеличились на фоне этого на 6,1 млрд долларов.

Напомним, частный сектор – это часть экономики страны, которая не находится под контролем государства. Его образуют домохозяйства и фирмы, принадлежащие частному капиталу.

Чистый отток капитала из РФ в январе 2019 года составил 10,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала частного сектора из России достиг 67,5 млрд долларов в 2018 году, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом. По сравнению с 2016–2017 годами, "рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств".

Еще в ноябре 2018 года в России признали, что экономика попала в "застойную яму". Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин сказал: "После Второй мировой войны у нас нет такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с темпом роста 1%".

На этой неделе в России проходят протесты из-за намерений властей ограничить доступ к сети интернет в стране:

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