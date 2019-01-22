Из-за очередного упавшего самолета в России запретили полеты Ту-22М3

Пока не завершится расследование обстоятельств авиакатастрофы, полеты такой модели на территории РФ будут запрещены

Ту-22М3. Фото: Flickr

Из-за очередного упавшего самолета в России запретили полеты Ту-22М3 //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/754/dd7/5c4754dd7f272.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/754/dd7/5c4754dd7f272.jpg 2019-01-22T19:37:00+02:00 Россия Пока не завершится расследование обстоятельств авиакатастрофы, полеты такой модели на территории РФ будут запрещены

Пока следователи не выяснят причину крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области РФ, все полеты такой модели на территории страны будут запрещены.

"На данный момент полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы", – заявили в силовых структурах России 22 января.

Тем временем с места авиакатастрофы, где уже погасили очаги возгорания разлившегося топлива, эвакуируют обломки самолета.

В Министерстве обороны РФ назвали всех четырех членов экипажа первоклассными летчиками с большим количеством часов налета. На данный момент из них выжил лишь один.

В ведомстве утверждают, что пока не готовы назвать причину падения бомбардировщика и рассматривают все возможные версии, включая техническую неисправность самолета.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на аэродроме в Оленегорске после планового учебно-тренировочного полета.

Также мы писали о крушении учебно-боевого самолета Як-130 во время тренировочного полета в Воронежской области в прошлом году.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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