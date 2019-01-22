Из-за очередного упавшего самолета в России запретили полеты Ту-22М3
Пока не завершится расследование обстоятельств авиакатастрофы, полеты такой модели на территории РФ будут запрещены
Пока следователи не выяснят причину крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области РФ, все полеты такой модели на территории страны будут запрещены.
"На данный момент полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы", – заявили в силовых структурах России 22 января.
Тем временем с места авиакатастрофы, где уже погасили очаги возгорания разлившегося топлива, эвакуируют обломки самолета.
В Министерстве обороны РФ назвали всех четырех членов экипажа первоклассными летчиками с большим количеством часов налета. На данный момент из них выжил лишь один.
В ведомстве утверждают, что пока не готовы назвать причину падения бомбардировщика и рассматривают все возможные версии, включая техническую неисправность самолета.
Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на аэродроме в Оленегорске после планового учебно-тренировочного полета.
Также мы писали о крушении учебно-боевого самолета Як-130 во время тренировочного полета в Воронежской области в прошлом году.
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