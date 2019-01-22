Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,95
31,76
УКР
Главная   Мировые новости   Россия

Из-за очередного упавшего самолета в России запретили полеты Ту-22М3

Сегодня, 19:37

Пока не завершится расследование обстоятельств авиакатастрофы, полеты такой модели на территории РФ будут запрещены

Ту-22М3
Ту-22М3. Фото: Flickr
Из-за очередного упавшего самолета в России запретили полеты Ту-22М3 //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/754/dd7/5c4754dd7f272.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/754/dd7/5c4754dd7f272.jpg Россия Пока не завершится расследование обстоятельств авиакатастрофы, полеты такой модели на территории РФ будут запрещены

Пока следователи не выяснят причину крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области РФ, все полеты такой модели на территории страны будут запрещены.

"На данный момент полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы", – заявили в силовых структурах России 22 января.

Тем временем с места авиакатастрофы, где уже погасили очаги возгорания разлившегося топлива, эвакуируют обломки самолета.

В Министерстве обороны РФ назвали всех четырех членов экипажа первоклассными летчиками с большим количеством часов налета. На данный момент из них выжил лишь один.

В ведомстве утверждают, что пока не готовы назвать причину падения бомбардировщика и рассматривают все возможные версии, включая техническую неисправность самолета.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на аэродроме в Оленегорске после планового учебно-тренировочного полета.

Также мы писали о крушении учебно-боевого самолета Як-130 во время тренировочного полета в Воронежской области в прошлом году.

Россия, крушение, самолет, авиакатастрофа, Ту-22

Вы сейчас просматриваете новость " Из-за очередного упавшего самолета в России запретили полеты Ту-22М3". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Франции рухнул истребитель: первые подробности случившегося

9 января, 17:51

Самолет французских ВВС Mirage 2000 исчез с радаров утром 9 января во время патрулирования

В Москве произошло опасное ЧП с лайнером с полусотней людей на борту

13 января, 18:35

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево"

В России столкнулись два истребителя-бомбардировщика – СМИ

18 января, 10:32

У россиян продолжаются проблемы с военными самолетами – на этот раз ЧП произошло с Су-34

Столкновение бомбардировщиков в России: появились новые детали

18 января, 12:28

Один из самолетов смог приземлиться с отказавшим двигателем, а другому повезло меньше

Вместо Москвы – в Афганистан: в России случилось ЧП на борту самолета

Сегодня, 13:49

Психически нездоровый россиянин заставил развернуть самолет с более чем 60 пассажирами на борту

Штурм захваченного в России лайнера глазами пассажиров: видео из салона

Сегодня, 15:38

Силовики успешно схватили и задержали угонщика. Оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы