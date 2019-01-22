Крушение бомбардировщика в Росии: появились новые подробности
Рухнувший самолет был создан в 1986 году, а в последний раз его ремонтировали в 2012 году
Перед крушением на военно-воздушной базе Оленья в поселке Высокий Мурманской области России произошло после того, как бомбардировщика Ту-22М3 попал во время планового учебно-тренировочного полета в снежный заряд.
"В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", – сообщили в российском министерстве обороны, добавив, что самолет был без боекомплекта.
На месте крушения произошел пожар из-за разлива топлива. По данным российских СМИ, огонь не удалось погасить до сих пор. С ним продолжают бороться пожарные и спасатели воинских частей.
В пресс-службе завода "Туполев" сообщили, что самолет был создан в 1986 году, а в последний раз его ремонтировали в 2012 году. Представители компании обещали также принять участие в расследовании причин авиакатастрофы.
Тем временем скончался один из двух членов экипажа, которых после крушения госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, на прошлой неделе в Японском море столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. В ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.
Кроме того, в октябре в Краснодарском крае России в акватории Азовского моря упал учебный самолет Л-39. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Известно, что самолет выполнял полет без боекомплекта.
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