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Главная   Мировые новости   Россия

Крушение бомбардировщика в Росии: появились новые подробности

Сегодня, 16:11

Рухнувший самолет был создан в 1986 году, а в последний раз его ремонтировали в 2012 году

Ту-22М3
Ту-22М3. Фото: Минобороны РФ
Крушение бомбардировщика в Росии: появились новые подробности //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/724/5e2/5c47245e202f9.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/724/5e2/5c47245e202f9.jpg Россия Рухнувший самолет был создан в 1986 году, а в последний раз его ремонтировали в 2012 году

Перед крушением на военно-воздушной базе Оленья в поселке Высокий Мурманской области России произошло после того, как бомбардировщика Ту-22М3 попал во время планового учебно-тренировочного полета в снежный заряд.

"В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", – сообщили в российском министерстве обороны, добавив, что самолет был без боекомплекта.

На месте крушения произошел пожар из-за разлива топлива. По данным российских СМИ, огонь не удалось погасить до сих пор. С ним продолжают бороться пожарные и спасатели воинских частей.

В пресс-службе завода "Туполев" сообщили, что самолет был создан в 1986 году, а в последний раз его ремонтировали в 2012 году. Представители компании обещали также принять участие в расследовании причин авиакатастрофы.

Тем временем скончался один из двух членов экипажа, которых после крушения госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, на прошлой неделе в Японском море столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. В ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

Кроме того, в октябре в Краснодарском крае России в акватории Азовского моря упал учебный самолет Л-39. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Известно, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

крушение

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Источники:

Интерфакс-Украина , ТАСС

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