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Из зоопарка в России сбежал ягуар

17 июля, 12:47

Зверя удалось поймать в течение 15 минут после побега

Фото: Flickr

В России, где накануне из легкового автомобиля на проезжую часть внезапно выскочил тигр, случилось неожиданное ЧП – в одном из зоопарков из вольера сбежал черный ягуар по кличке Яго.

Инцидент произошел 16 июля в парке флоры и фауны "Роев ручей", который находится в городе Красноярск.

Чтобы помешать зверю выбраться за границы зоопарка, руководство заперло все выходы.

Вскоре беглеца обездвижили при помощи дротика и поместили обратно в клетку. Как утверждают в зоопарке, животное провело на свободе не более 15 минут.

Сейчас проводится служебная проверка, выясняются причины произошедшего.

Напомним, аналогичный инцидент случился в прошлом году в немецкой коммуне Люнебах, где из зоопарка сразу несколько больших кошек: два льва, два тигра и ягуар. Животные вырвались из клеток в результате наводнения, которое частично разрушило заграждение.

А ранее в этом году несколько шимпанзе сбежали из вольера в зоопарке ирландского Белфаста – приматы использовали крупную палку в качестве лестницы. Прислонив ее к стене, обезьяны выбрались из заграждения.

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Тег Россия, красноярск, зоопарк, ягуар, пантера

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