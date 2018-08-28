Изменения в политике Telegram сделаны не для ФСБ – Дуров

Основатель мессенджера заявил, что компания не рассматривает какие-либо обращения от российских силовиков, так как Telegram в России поставлен вне закона

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что изменение политики конфиденциальности мессенджера не приведет к его разблокировке в России.

"Может ли это изменение (политики конфиденциальности – Ред.) привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России? Думаю, что нет", – написал Дуров в своем Telegram-канале 28 августа.

Он пояснил, что это невозможно по нескольким причинам, и одна из главных – с новой политикой конфиденциальности мессенджер все равно и близко не соответствует требованиям России.

"В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное – доступ к сообщениям, причем всех пользователей. Telegram в России находится вне закона. Ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", – рассказал Дуров.

Более того, Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб, новая политика конфиденциальности не касается РФ, сообщил основатель мессенджера.

"Какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", – написал Дуров в своем аккаунте в мессенджере.

По его словам, такое решение связано с тем, что Telegram в России "находится вне закона", и "ежедневно в попытках пресечь доступ к сервису блокируются сотни IP-адресов".

Ранее Дуров также пояснил, что решение об изменении политики конфиденциальности менеджера связано с новым законом Евросоюза о защите данных.

Как мы сообщали ранее, Верховный суд РФ отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ по поводу ключей шифрования.

Тем временем, создатели мессенджера Telegram, который уверенно превращается в новую социальную сеть, привлекли 850 млн долларов от 81 инвестора для разработки и поддержки блокчейна TON. Такие данные Павел Дуров с братом передали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Ранее сообщалось, что Telegram планирует создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту.