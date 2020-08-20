К Навальному не пускают жену и его лечащего врача: что известно о его состоянии

Доктора до сих пор не могут поставить диагноз

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который без сознания был госпитализирован в Омске, в настоящий момент находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске Анатолий Калиниченко, передает Meduza.

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"Я позволю себе некоторое осторожное высказывание. Учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, для нас это некоторый осторожный, аккуратненький, хороший прогностический признак", – сказал Калиниченко.

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Однако он не уточнил, продолжает ли Навальный находиться в коме.

В Минздраве Омской области, в свою очередь, сообщили, что "Навальный находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких".

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По данным источников главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, Навальный дышит сам.

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Тем временем в Омск приехали жена оппозиционера Юлия Навальная и его лечащий врач Анастасия Васильева. Однако, как сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, их отказались пропустить к Навальному.

"Жена Алексея Юля Навальная, его лечащий врач Анастасия Васильева и директор ФБК Иван Жданов прилетели в Омск. В реанимацию их не пускают. Анастасию – без диплома врача и без разрешения службы безопасности, Юлю – потому что паспорт без свидетельства о браке – недостаточное доказательство их с Алексеем родства. "Ну и что, даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал". Прямо так и говорят", – сообщила Ярмыш.

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Напомним, сегодня, 20 августа, самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Когда политика забирала скорая, он уже находился без сознания. После того, как политика доставили в больницу, стало известно, что он впал в кому.

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В окружении Навального считают, что политика отравили.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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