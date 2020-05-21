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Кадырова срочно доставили в Москву: поражены легкие, подозревают коронавирус

21 мая, 16:40

Денис Беспалов

На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться еще несколько дней назад

У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Его уже доставили самолетом в Москву, где недавно загорелась больница для пациентов с COVID-19. Глава Чеченской республики РФ находится в одной из лучших клиник российской столицы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться еще несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, у Кадырова уже диагностировали поражение лёгких. Однако, пока диагноз COVID-19 поставлен ему под подозрением.

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Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также диагноз COVID-19 был подтвержден у премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина.

Согласно последним данным российских властей, в стране подтверждено 317 554 случая заражения коронавирусом, умерли 3 099 человек.

О том, как российские медики остались без доплат за борьбу с коронавирусом, смотрите в сюжете:

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Россия коронавирус Рамзан Кадыров

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