В Москве загорелась больница для пациентов с COVID-19: есть жертвы, сотни эвакуированных

В субботу вечером, 9 мая в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошел пожар.

"В 20:30 поступило сообщение, что на улице Вучетича, дом 21 произошло загорание в лечебном учреждении, площадь уточняется. Подразделения пожарных на месте. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

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Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Очаг загорания находился на первом этаже здания, там горели личные вещи, помещения были сильно задымлены. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По информации источника в экстренных службах, причиной возгорания стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ, причиной тому стала неисправность. Устанавливается, какая именно", — сообщил он

Позже в пресс-службе столичного ГУ МЧС. сообщили, что при пожаре в больнице №50 на севере Москвы погиб один человек.

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"К сожалению, один человек погиб. В 21:03 мск ликвидация открытого горения", – сказали в пресс-службе .

По информации источника в медицинских кругах, пожарные эвакуировали 300 человек и пятерых спасли из здания горящей больницы.

"Были эвакуированы 300 человек, пятеро спасены", – сказал он.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте сообщил, что все пациенты из коронавирусного стационара в больнице №50, где произошел пожар, эвакуированы и будут перевезены в другие больницы.

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"В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким", - написал он.

Он добавил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.

Между тем, заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова сообщила, что эвакуацию 295 пациентов провели за 30 минут.

"Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов – 295 человек, пожар полностью ликвидирован. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет. Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы", - рассказала Ракова.

Также стало известно, что после пожара четыре человека обратились за медицинской помощью.

Напомним, что в последние дни в России устанавливаются рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией. И, согласно данным, 7 мая в РФ за сутки заразилось почти столько же, сколько в Украине за все время пандемии.

На фоне вспышки коронавируса и пандемии, парад в России на Красной площади отменили, а точнее перенесли. Но в День победы над нацизмом, который в России празднуется, как "День Победы в Великой отечественной войне", президент РФ Владимир Путин в одиночестве провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.

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