"Калашников" вооружит российских силовиков пистолетами Лебедева

Концерн "Калашников" в следующем году приступает к серийному производству нового 9-миллиметрового пистолета ПЛ-15, который разрабатывался в интересах российских военных, спецслужб и полиции, – пишет "Популярная Механика".

Пистолет Лебедева был разработан стрелком и конструктором Дмитрием Лебедевым, который уделил особое внимание балансировке и эргономичности оружия. ПЛ-15 предназначен под патроны калибра 9x19 миллиметров "Парабеллум". Компактный пистолет имеет длину 220 миллиметров при длине ствола 127 мм, ширину 28 мм и высоту 136 мм. Емкость магазина — 14 патронов.

Сообщается, переключатели флажкового предохранителя и затворной задержки, а также кнопка защелки магазина сделаны двухсторонними для удобства использования пистолета правшами и левшами. Автоматика ПЛ-15 работает по принципу короткой отдачи ствола, а запирание производится его перекосом.

Ударно-спусковой механизм сделан самовзводным, куркового типа, со скрытым расположением и инерционным ударником. При включенном предохранителе курок и спусковой крючок разобщены.

В целом ударно-спусковой механизм сконструирован таким образом, чтобы оружие не могло произвести самопроизвольного выстрела даже при падении с высоты.

Усилие нажатия на спусковой крючок у ПЛ-15 составляет четыре килограмма; длина хода крючка — семь миллиметров. Пистолет оснащен тактильным указателем наличия патрона в канале ствола — при наличии патрона в тыльной части затвора немного выступает специальный штиф, позволяющий на ощупь определить, заряжено ли оружие.

Ранее мы писали, что "Калашников" создаст двуногий танк из "Звездных войн". Машина будет состоять из башни-рубки с панорамным обзором на шагающем двуногом шасси.

Напомним, "Калашников" запустит в производство новый пистолет. Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К может заменить устаревший пистолет Макарова в российских вооруженных силах.

Напомним, в прошлом году "Калашников" представил новый автомат TG2. Оружие позволяет стрелять со сложенным прикладом, имеет боковую планку для установки оптических и коллиматорных прицелов.