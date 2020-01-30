"Каменный век наступил": абсурдный закон в России рассмешил соцсети

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В России вступил в силу принятый прошлым летом и подписанный президентом Владимиром Путиным закон, который официально разрешает россиянам охотиться с луками и арбалетами.

Как отмечают российские СМИ, раньше применять такое оружие во время охоты запрещалось — луки и арбалеты предназначались только для соревнований и при соблюдении условий хранения на спортивном объекте.

В то же время наказаний для человека, который был задержан в лесу с арбалетом, не предусматривалось.

Но с 30 января такие люди будут считаться нарушителями правил охоты. Теперь россиянам придется регистрировать свои луки и арбалеты в Росгвардии, а также получать охотничий билет и разрешение на хранение и ношение этого оружия.

Абсурдность такого закона рассмешила и возмутила пользователей соцсетей.

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Напомним, ранее в России сняли забавное видео, как прикормленный медведь украл у охотников контейнер с запасами продуктов и сбежал с "добычей" в лес.

Стоит отметить, что охота является достаточно популярным развлечением среди власть имущих россиян. Так, в Башкирии задержали местного депутата и полицейского, которые занимались браконьерством и застрелили косулю.

А в Украине во время конфликта с егерями на охоте погиб адвокат, который защищал интересы подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Подробности в видеосюжете:

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