Катаклизм на расстоянии вытянутой руки: извержение вулкана на Курилах сняли вблизи

Вчера, 16:59

Складывается впечатление, будто извержение происходит буквально в нескольких десятках метрах от оператора


На Курильских островах в России началось извержения 1156-метрового вулкана Эбек, который проснулся еще в октябре, обозначив это столбом дыма и пепла высотой в 4,5 км.

Очевидцы уже выкладывают в интернет видео этого завораживающего процесса, а самые отважные из них снимают извержение, поднявшись едва ли не к самому жерлу вулкана.

На одном из видео складывается впечатление, будто извержение происходит буквально в нескольких десятках метров, а также видно, как некоторые смельчаки решили подняться еще выше.

Напомним, что в Гватемале до 4 тысяч человек возросло число эвакуированных из потенциально опасных районов рядом с вулканом Фуэго, который вновь начал извергаться.

Мы также писали об извержении вулкана Питон-де-ла-Фурнез, которое привлекло тысячи туристов на французский остров Реюньон. В сентябре над вулканом поднялся столб пепла и дыма, а вырвавшаяся лава хлынула по южному склону годы к Индийскому океану.

Кроме того, в августе в Папуа-Новой Гвинее на острове Манама произошло извержение одного из самых активных вулканов в регионе.
Россия, вулкан, извержение, Курилы, катаклизмы, Курильские острова
Источник:

"Сегодня"

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