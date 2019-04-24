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Ким Чен Ына во Владивостоке будут угощать борщом, пельменями и красной икрой

Сегодня, 13:35

В составе делегации лидера КНДР Ким Чен Ына приехали и северокорейские повара

Фото: AFP

Прибывшую во Владивосток северокорейскую делегацию будут угощать блюдами русской кухни. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко.

"Пища будет простая – наш борщ, наши пельмени. То, что отличает традиционную русскую кухню", – рассказал он. На уточняющий вопрос корреспондента о дальневосточной красной икре и красной рыбе Кожемяко добавил: "Икра тоже будет обязательно".

По его словам, русскую кухню изъявили желание попробовать сами северокорейские гости. Тем не менее, по словам губернатора Приморья, в составе делегации приехали и северокорейские повара, поэтому "будет разнообразный выбор".

Бронированный поезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл во Владивосток около 11:00 мск. После короткой торжественной церемонии встречи лимузин Ким Чен Ына покинул вокзал Владивостока и отправился на остров Русский в кампус Дальневосточного федерального университета, где в четверг должна состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом.

По данным СМИ, Россия на предстоящем саммите с КНДР может предложить северокорейской стороне вернуться к формату шестисторонних переговоров. Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей.

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Тег Россия, КНДР, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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