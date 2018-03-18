Климкин "пригласил" безработных британских дипломатов в Украину

Сегодня, 20:11

Также глава украинского МИД пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России

Павел Климкин. Фото: Getty
Павел Климкин. Фото: Getty

Глава министерства иностранных дед Украины Павел Климкин предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве. Об этом он написал в своем Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь", – заявил он.

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Также Климкин пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которой также заявили в РФ.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В свою очередь, МИД Российской Федерации объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании.

Кроме того, Великобритания с союзниками и партнерами в ближайшие дни рассмотрит новые меры, которые могут быть приняты в ответ на высылку из России британских дипломатов.
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