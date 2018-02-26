Кокаиновый скандал может раскрыть тайну смертей российских дипломатов – эксперты

Скандал с пересылкой наркотиков из Аргентины черед дипломатический канал в Россию, возможно, является ключом к расследованию причин внезапной гибели дипломатов РФ как в стране, так и за ее пределами

Самыми громкими случаями, которые эксперты связывают с наркотрафиком, было убийство посла России в Турции Андрея Карлова и смерть представителя РФ в ООН Виталия Чуркина. Как сообщала газета The Telegraph доставку из Аргентины в Россию сопровождал бывший директор Федеральной службы безопасности России Николай Патрушев. Группа "Информационное Сопротивление", анализируя ситуацию с доставкой наркотика в РФ, напоминает, что на том же посту в Нью-Йорке умер и не менее одиозный деятель – генеральный прокурор Андрей Вышинский. Вышинского стоит помнить для того, чтобы понимать истоки цинизма путинской дипломатии в лице того же Лаврова, который работал 7 лет именно в постоянном представительстве ООН, и именно во время пика "холодной войны".

За прошедшие полтора года загадочной смертью умерли 9 российских мидовцев и дипломатов за рубежом. Последняя смерть – заместителя директора департамента государственного протокола МИД РФ — Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса 64-летнего Сергея Барашкова в ноябре 2017 года. 8 ноября квартиру дипломата вскрыли, силовики нашли тело мужчины в заполненной водой ванне.

20 декабря 2016 года в Москве нашли застреленным в голову начальника отдела Латиноамериканского департамента МИД России. По данным российских СМИ его имя Петр Польшиков. Следует напомнить, что Латинская Америка – это именно тот регион, где производится весь мировой кокаин. И Польшикова убили именно во время операции аргентинской полиции по изъятию кокаина в российском посольстве после звонка посла Коронелли.

Вполне возможно, что Коронелли сначала звонил Польшикову, и доложил о центнерах кокаина и спросил, что ему делать. И именно Польшиков дал приказ "слить" кокаин аргентинской полиции. За что и получил открытую мафиозную месть прямо у себя в квартире.

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26 декабря 2016 года в Москве скончался 61-летний начальник управления Роснефти Олег Еровинкин, который в 2008-2012 годах возглавлял секретариат тогда еще вице-премьера России Игоря Сечина.

26 декабря от инфаркта скончался командированный сотрудник российского генконсульства Роман Скрыльников.

9 января стало известно, что 55-летний Маланин найден мертвым в своей квартире в Афинах.

26 января 2017 года в Индии после "непродолжительной болезни" умер посол России Александр Кадакин.

23 августа в Судане от сердечного приступа скончался посол России Миргаяс Ширинский.

14 сентября умер торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко.

"Будет скорее натяжкой объяснять загадочные смерти дипломатов провалами в какой-то большой, официальной политике Кремля. Гораздо ближе к разгадке – это обладание погибшими компромата именно на чисто уголовные операции российских спецслужб, которые заполонили российские посольства. В первую очередь, связанные именно с контрабандой, как в Аргентине.

Если бы посол России Коронелли не позвонил в местную полицию, которая изъяла кокаин, то, вполне возможно, что он погиб бы такой же загадочной смертью от рук "технических работников" посольства, как и его упомянутые выше коллеги, в первую очередь Польшиков", – отмечают эксперты.

Дело в том, что любая контрабанда по каналам дипломатической почты всегда может происходить только с ведома посла или других дипломатических работников рангом пониже, которые имеют полномочия оформлять сопроводительные письма на дипломатический груз. И которые обязаны точно знать, что именно находится в посылках.

"Очевидно, что посол Коронелли решил не участвовать в этой игре с огнем, и посчитал более безопасным "умыть руки", уведомив о кокаине свое начальство в МИД РФ в лице застреленного Польшикова, и местную полицию, которая не могла бы без разрешения посла попасть на территорию посольства РФ. Но Польшикову пришлось заплатить за это своей жизнью", – говорится в расследовании группы ИС.

Напомним, в диппочте российского посольства в Аргентине было найдено 12 сумок с 389 килограммами кокаина.

Ранее, Министерство иностранных дел России прокомментировало инцидент с наркотиками в посольстве Аргентины, акцентировав внимание на совместной операции правоохранительных органов Аргентины и России по пресечению канала поставки крупной партии кокаина на европейский рынок.