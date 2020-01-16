Возврат к советским временам: что задумал Путин и в чем плюс для Украины

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

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Традиционное ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию закончилось сенсационно. Глава российского государства инициировал в стране конституционную реформу, существенно меняющую баланс сил между ветвями власти. Инициатива и в России и за ее пределами была воспринята однозначно: как старт транзита власти действующего президента. Но вот кому Путин передаст власть – самому себе, но на новой должности, кому-то из ближайшего окружения, либо же отдаст государство "коллективному Путину" в лице нынешней политической верхушки России, остается под вопросом.

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, при этом временному сменщику Путина на посту президента придумали отдельную должность заместителя главы Совбеза. Чисто номинальную, либо же действительно под серьезные полномочия – тоже вопрос.

Определена кандидатура нового премьера – им будет (после утверждения Госдумой) малопубличный глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Что за всем этим стоит, разбирался сайт "Сегодня".

Хороший сигнал для Украины

Накануне российские СМИ (в том числе весьма влиятельные и имеющие доступ к инсайдерской информации) анонсировали предстоящее выступление Путина в весьма скучных тонах. Дескать, основной упор президент России сделает на социальных вопросах. Никакой "кузькиной матери" с демонстрацией мультфильмов с ракетами, как это случилось в ходе предыдущего послания. Никакой "мюнхенской" или даже "валдайской" речи – то есть стратегического изменения курса страны. Сплошные детсады, школы, больницы, пенсии, зарплаты и т.д.

О подготовленной в недрах Кремля конституционной реформе, превращающей страну из президентской в, по сути, парламентско-президентское государство, в информационном поле не было даже намека. Что говорит о том, что готовились тезисы по будущему устройству государства весьма узким кругом и в обстановке глубокой секретности. Забегая наперед, отметим, что подтверждением этому служит тот факт, что об отставке правительства его члены узнали буквально за несколько минут до события.

В принципе, две трети времени в ходе выступления Путин действительно посвятил социальным вопросам. Президент РФ поставил задачу и обеспечить выплаты на детей до семи лет, и предоставить бесплатное горячее питание школьникам, и повысить зарплату учителям, и гарантировать качественное медицинское обслуживание. И т.д., и т.п. Неоднократно в речи горделиво Путина звучало что-то вроде "такого не было даже во времена Советского Союза".

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин после выступления назвал послание Путина "самым дорогим" на памяти. И оценил социальные инициативы в дополнительные 500 миллиардов рублей в год. Что, по его словам, потребует изыскать дополнительно ресурсов в размере 0,5% ВПП страны".

"Для Украины это хороший сигнал. Который означает, что риск войны снижается. Если раньше Путин "покупал" избирателя с помощью "скреп", военной риторики и захвата земель сопредельных государств, то теперь ставка сделана банально на деньги. Видимо, предыдущие механизмы уже не работают, а простая покупка избирателя доказала свою эффективность", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт Фонда "Деминициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский.

Конституционная революция

Впрочем, главное Владимир Путин оставил на концовку выступления. Интригующе отметив, что сегодня в России ведутся разговоры о целесообразности написания новой Конституции, но он лично такой необходимости не видит, Путин тотчас предложил существенно изменить Конституцию РФ. Конституционные инициативы Путина в целом включают семь пунктов, шесть из которых касаются непосредственно перераспределения полномочий между ветвями власти.

А именно:

- Международное законодательство и решения международных органов будут действовать на территории России лишь в случае, если они не противоречат Конституции РФ и не ограничивают права и свободы российских граждан.

Отметим, что такая норма, позволяющая Конституционному Суду России, по сути, выборочно выполнять решения ЕСПЧ, была принята на уровне закона после аннексии Россией Крыма и оккупации части Донбасса. Причина понятна: руководство России категорически не хочет отвечать за преступления против Украины и других государств перед международным сообществом. Теперь эту норму Путин предложил закрепить на уровне Конституции. Сейчас статья 15 Конституции РФ гласит, что "общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

- Высшему руководству страны, депутатам Госдумы, губернаторам, руководителям федеральных органов, а также судьям запрещается иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство в другом государстве. Президентом России может стать лишь лицо, которое в течение 25 лет проживало на территории России и не имело за этот период гражданства или вида на жительство другого государства. В Конституции также закрепляется единая система публичной власти для федеральных и муниципальных органов.

"Эти изменения подчеркивают, как Владимир Путин понимает интересы и суверенитет России. На государственном посту важен не образованный человек, не квалифицированный человек. Или человек, допустим, мог учиться пять лет в Йеле, и за это время у него в США мог быть какой-то вид на жительство, правда ведь? Но это для президента не годится. Только у нас получать образование, под нашим неусыпным надзором", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

А единая система публичной власти, по мнению политолога, – прямой возврат к советским временам.

"В действующей, "ельцинской" Конституции есть две системы публичной власти – государственная и система местного самоуправления, то есть управления городами, деревнями и т.д…. Теперь Путин говорит, что нам нужно встроить самоуправление в систему вертикали госвласти. Мы понимаем, что он просто уничтожает систему местного самоуправления, встраивая ее в государственную систему, как это было в Советском Союзе. Отсюда мы понимаем, что для Путина все-таки образцом является СССР", – говорит политолог.

- Повышается роль губернаторов. Равно как статус и роль Государственного совета – органа, в котором принимают участие главы регионов.

- Государственной думе передаются полномочия по назначению премьер-министра. Если сейчас премьера предлагает и назначает президент, получая лишь формальное одобрение Госдумы, то, согласно озвученным инициативам, в будущем кандидатуру премьера будет предлагать и утверждать Госдума. А президент обязан ее одобрить. При этом премьеру отходят полномочия предлагать состав правительства, который также будет утверждать Госдума. При этом за президентом сохраняется право отстранять премьера и министров "в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия".

- Также ограничиваются полномочия президента России по формированию силового блока. Назначать силовиков глава РФ сможет лишь после консультаций с Советом Федерации. Что означает размытое понятие "консультации" – пока неясно.

- Предлагается прибавить полномочий также судебным органам. В частности, Конституционного и Верховного судов. Так, КС получает право по запросу президента проверять конституционность принятых Госдумой и Советом Федерации законопроектов.

- Наконец, еще одно изменение, предложенное Путиным, касается не власти, а народа. Оно предполагает закрепить на конституционном уровне норму об индексации пенсий и уровне минимальной суммы оплаты труда.

Эксперты сайта "Сегодня" однозначно оценивают предложенные изменения – как старт транзита власти в преддверии президентских выборов 2024 года. Правда, очертания схемы, по которой будет переходить передача власти, как и то, к кому она перейдет, пока неясны.

Это транзит

Петр Бурковский отмечает, что нынешнее послание Путина необходимо анализировать целиком – с социальными инициативами включительно.

"Если проанализировать, как Россия жила в 2013-2019 года, то по разным причинам – из-за войны, санкций, паления цен на нефть и т.д. социальные расходы сокращались, программы не выполнялись. Сейчас, за два года до выборов в Госдуму, Путин дает указание существенно увеличить расходы на социальную сферу. Таким образом, руководство РФ хочет купить лояльность населения и гарантировать избрание лояльной Госдумы в 2021 году. Второй шаг – это передача Госдуме полномочий по назначению правительства и конституционные изменения в целом. Потому что мы видим не только механическую передачу части полномочий Госдуме, но и усиление других органов власти. То есть построение системы сдержек и противовесов. Которая позволит Путину все время, в том числе и в переходной период – когда он уже не будет президентом и еще не будет премьером – контролировать власть", – говорит Петр Бурковский.

В то же время, не факт, что в планах Путина продолжить руководить страной именно на посту премьера. Как отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко, Кремль еще не определился, по какому сценарию будет реализован транзит власти. По его мнению, пока просматривается три базовых сценария.

"Предложенный Путиным вариант изменений – это формат парламентско-президентской республики. Он снова может вернуться на пост премьера – это один из вариантов сценария транзита власти. В целом Путин хочет выстроить достаточно сложную систему сдержек и противовесов. Чтобы ни один из центров власти по формальным полномочиям не имел решающего влияния. Второй вариант – "назарбаевский", конечно в российской вариации. Это когда Путин будет "над". Он может стать главой какой-то надуправленческой структуры, куда будут входить влиятельные министры, политики, губернаторы. Власть и президента, и премьера будет ограничена, а над ними будет Путин, только в другом статусе. Наконец, он сможет стать главой Союзного государства (России и Баларуси) – этот вариант также отбрасывать нельзя", – отметил Владимир Фесенко.

По словам политолога Виталия Балы, предложенная Владимиром Путиным конструкция государственной власти призвана, прежде всего, "сохранить влияние на страну и власть у окружения Путина независимо от того, пойдет он в премьеры, возглавит какой-то другой орган или уйдет из власти. Это конструкция на долгую перспективу".

"На самом деле эти предложения – подушка безопасности для себя и для ближайшего окружения. Путин прекрасно понимает, что если власть сконцентрирована в одних руках, как сейчас у него, то при определенных вариантах развития событий может быть поставлены под угрозу благополучие его семьи, окружения. Потому здесь цель – обезопасить своих соратников, многие из которых достаточно молоды и могут остаться в политике на долгие годы после него. Если оставлять существующие полномочия в одних руках, рано или поздно человек, наделенный ими, может пойти на, мягко говоря, неприятные для Путина (если он будет при власти, например, премьером) или соратников Путина решения", – сказал эксперт.

Бацька – не преемник

В контексте сценария "Союзное государство" эксперты обращают внимание на пункт, согласно которому президентом России не может быть человек, не проживавший на территории страны на протяжении 25 лет и не имевший когда бы то ни было ранее гражданства другого государства.

"Я не исключаю, что такие изменения предложены президентом России на тот случай, если все-таки будет реализован сценарий Союзного государства России и Беларуси. Ведь что тогда? Я не исключаю, что Путин тогда может стать главой Союзного государства. О чем-то подобном, как вариант, думают и в Кремле. Но у них есть опасения насчет Лукашенко… А кто еще в России, кто не является гражданином России, может стать президентом России? Других потенциальных и достаточно сильных кандидатур я не вижу. Поэтому я думаю, что это предложение явно против Лукашенко. Можно рассматривать вариант и с Ходорковским. Но не думаю, что у него слишком большие шансы", говорит Владимир Фесенко.

Подобных мотивов не исключает и Дмитрий Орешкин

"С одной стороны, это как бы общая система ценностей. Она так и преподается людям. Что только "настоящий" гражданин России может быть президентом. Но с другой, если ты человека, вроде Ходорковского, или Навального, или Чичваркина, или Сергея Петрова угрозой тюремного срока заставляешь поехать в изгнание, то человек получает там какой-то документ, позволяющий временно жить за границей, как беженец, или просто временно проживать. И автоматически этот человек становится конституционно недопустимым в качестве кандидата в президенты. А если рассматривать вариант с Союзным государством, в случае реализации которого будет новая Конституция, этот пункт может быть доводом для того, чтобы не рассматривать Лукашенко, как серьезного претендента на пост президента РФ или главы Союзного государства", – отмечает эксперт.

Впрочем, по мнению российского политолога, вопрос с преемником на посту президента пока не актуален для Кремля. И уж точно таким преемником не может быть Михаил Мишустин. Который, как ожидается, уже сегодня возглавит новое российское правительство.

Вместо Медведева – "технический" Мишустин

Да-да. Предложением революционных конституционных изменений политические события дня в России не закончились. Пока народ переваривал услышанное от Владимира Путина, подоспела новая сенсация: в отставку подало правительство Дмитрия Медведева. Отставка была подана с формулировкой "мы должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения". И была тотчас принята Путиным. Как уже отмечалось, о грядущей отставке министры узнали буквально за несколько минут до ее объявления.

Причина такой поспешности, пожалуй, остается главной загадкой событий вчерашнего дня. Как отмечает Дмитрий Орешкин, вариантов может быть два: либо Дмитрий Медведев подал в отставку на эмоциях, поскольку ограничение полномочий президента ставит крест на его амбициях стать полноценным преемником. Либо же это – иезуитская месть Путина за 2011 год, когда часть элит и либерально настроенных граждан сделала ставку на Медведева, результатом чего стали крайне неприятные для власти события на Болотной площади.

"Есть два объяснения: Медведев обиделся и заявил демарш. Я ухожу, я не буду работать. Почему он мог обидеться? В 2011 году Путин мог пообещать Медведеву возвращения президентства через определенное время. Но сегодня прозвучали предложения сократить полномочия президента. А это означает, что Медведев получит гораздо меньше полномочий, чем передал Путину. На это можно было бы обидеться. Это публичное проявление недоверия и, в общем, нарушение условий сделки. Но то что у Путина уже все было готово, в том числе должность для Медведева говорит о том, что отставка – это была, скорее, не эмоциональная реакция премьера. А предложение, от которого он не мог отказаться", – говорит Дмитрий Орешкин.

В любом случае, конституционные изменения свидетельствуют о том, что Путин больше не настроен полностью доверять преемнику – кто бы им не стал. А поспешность с отставкой Медведева выглядит просто некрасиво по отношению к старому соратнику.

В качестве преемника Медведева Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Личность далеко не публичную – в Украине, скорей всего, немногие слышали эту фамилию. По мнению экспертов, Мишустин – практически идеальная фигура на должности "технического премьера" и рассматривать его в качестве будущего преемника Путина на посту президента несерьезно.

"Как раз Мишустин – идеальное воплощение технического премьера. Он не имеет никакого лица. Он не имеет никакой популярности – его просто никто не знает. Это чисто путинская классическая модель. Когда он делает премьером совершенно никому не знакомого человека. Помните, как в 2004 году все долго обсуждали, кто будет премьером – Дмитрий Медведев или Сергей Иванов. Между ними была очень жесткая конкуренция, все ждали, кто одержит верх. А Путин раз – и назначил премьером Фрадкова. А затем Зубкова. И это были абсолютно технические люди, которые выполняли какую-то работу и никакой политической роли не играли и не хотели играть", – говорит Дмитрий Орешкин.

По его словам, Михаил Мишустин также абсолютно лишен политических амбиций.

"Он всю жизнь занимался налогами. Занимался неплохо. Путин поставил задачу существенно увеличить сбор налогов, и он его существенно увеличил. Это тоже включается в систему ценностей Путина. Мишустин – это жесткая ежовая рукавица на руке Владимира Путина. Он гораздо больше силовик и по психологии, и по опыту, нежели экономист. И это тоже характерный выбор Путина, восстанавливающего советскую модель. Все это плохо для экономики, но хорошо для Путина. Но это не кейс 2024 года".

Если же говорить о преемнике Путина на посту президента, то, как отмечает Владимир Фесенко, в России сегодня говорят о различных вариантах. Один из популярных сценариев гласит, что это может быть кто-то из молодых силовиков.

"То, что называют "бывшие охранники Путина. Это может быть и Золотов (Виктор Золотов, бывший телохранитель Собчака, экс-начальник Службы безопасности президента Владимира Путина, ныне Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. – Авт). Есть там и несколько других. Позиции меняются, как и фамилии вероятных преемников. То есть такой сценарий рассматривается. Возможно, Путин где-то подсознательно хочет воспроизвести сценарий, которые реализовал Ельцин и по которому он сам стал президентом. То есть ставка на молодого силовика, контроль через семью, а в данном случае окружение. Потому и выстраивается схема сдержек и противовесов. В которой ключевой фигурой на любой должности будет оставаться сам Путин", – говорит Владимир Фесенко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о российском шамане, который организовывает новый поход на Москву с целью прогнать "демона" Путина.

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