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"Впервые в истории": что говорил Путин Федеральному собранию

15 января, 16:40

Президент РФ погрозил "ведущим государствам" тайным оружием России

15 января президент России Владимир Путин в очередной раз выступил перед членами парламента РФ. Ежегодное обращение к Федеральному собранию проходило в московском выставочном зале "Манеж". О чем говорил российский лидер, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Предложил передать Думе право утверждать премьера

Самое громкое и самое неожиданное заявление Путина касалось передачи части своих полномочий Государственной думе РФ. Так, он предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России. Путин также предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.

Отметим,что на сегодняшний день в соответствии со ст. 111 и 112 Конституции РФ президент просто получает согласие Госдумы на назначение премьер-министра, после чего самостоятельно назначает премьер-министра, его заместителей и министров.

"Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации", – заявил хозяин Кремля.

В то же время, подчеркнул Путин, за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

Потребовал провести референдум

Хотя Путин заявил, что не видит необходимости в новой Конституции, по его словам, "потенциал действующей Конституции не исчерпан", он считает необходимым вынести на обсуждение ряд поправок.

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"Предлагаю закрепить действия к главам субъектов федерации, премьеру, министрам, судьям – не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство. К лицам, претендующим на пост президента, – отсутствие иностранного гражданства и вида на жительство и проживание 25 лет. Согласен с тем, что нужно внести пункт о том, что человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд", – заявил президент РФ, который дважды занимал президентский пост два срока подряд.

Предложенный Путиным пакет изменений в Конституцию будет вынесен на референдум, и окончательное решение будет принято только по результатам голосования.

"Считаю необходимым провести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок в Конституцию", – заявил он.

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"Впервые в истории": что говорил Путин Федеральному собранию

При этом Путин добавил, что поправки, которые предстоит обсудить, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, поэтому могут быть утверждены парламентом.

"Впервые в истории мы никого не догоняем"

Путин заявил, что Россия вырвалась в лидеры на поприще ядерных вооружений, значительно укрепив свою национальную безопасность.

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот: другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", — сказал Путин.

Российские СМИ обратили внимание на то, что в этом году, в отличие от прошлых лет, президент не делал презентаций вооружения.

На этот раз российские власти решили сделать шаг вперед в распространении пропагандистского выступления своего лидера – оно будет транслироваться в общественном транспорте, такси, на фасадах зданий и даже на Международной космической станции, а также на главной вершине России, горе Эльбрус.

Отметим, вскоре после окончания обращения правительство России ушло в отставку.

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Россия референдум Владимир Путин справка Сегодня

Источник: Сегодня

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