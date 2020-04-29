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Коронавирус не помеха: в России готовят крупные военные учения

29 апреля, 13:50

Денис Беспалов

В этом году в России увеличится количество военных учений

В то время, как в России побит антирекорд смертности от коронавируса, Минобороны РФ планирует провести крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, на центральноазиатском стратегическом направлении командование Центрального военного округа продолжает совершенствовать систему управления и подготовки войск. Особое внимание уделяется двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов – от реагирования на кризисные ситуации и зарождение военных угроз до планирования стратегических операций.

"Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной – на 9%, боевой – на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск", – сказал Шойгу.

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Ранее сообщалось, что на фоне пандемии COVID-19 в НАТО пересмотрели всю программу своих военных маневров на 2020 год.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мире подтверждено 3 129 806 случаев заражения COVID-19, умерли 217 555 человек.

По данным российских властей, в РФ подтверждено 99 399 случаев заражения коронавирусом, умерли 972 человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия учения коронавирус Минобороны рф

Источник: ТАСС

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