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Кремль порождает хаос и наживается на этом – Пентагон

17 июня, 02:00

Россия готова сотрудничать со всеми, кто поможет в дестабилизации мирового порядка и влиянии на Запад

Фото: Сегодня

Россия получает выгоду из хаоса, который сама же и порождает, и получает наживу на дестабилизации мирового порядка. Именно поэтому в Стратегии национальной обороны США Китай и Россия названы "стратегическими конкурентами" Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пехон, передает Голос Америки.

"Однако важно понимать, что речь идет о конкуренции великих держав в глобальном масштабе. Не только о России в Европе или Китае в Азии", — сказал Пехон.

При этом Пехон назвал Сирию "лабораторией", по которой можно судить, к чему обычно приводит влияние России.

"Она пытается продвигать свои интересы под видом оказания помощи партнерам. Она пытается сохранить режим Асада, одновременно становясь причиной гуманитарных катастроф. И она продолжает обострять региональные проблемы", – отметил спикер Пентагона.

Он отметил, что Россия пытается сотрудничать с любым субъектом, способным помочь ей в конкретный момент.

"Москва получает выгоду из хаоса, наживается на том, что дестабилизирует мировой порядок", — заявил Пехон.

Как отметил Пехон, Россия считает своей главной задачей раздробление НАТО.

"Мы следим за тем, что Москва делает во всем мире. Если вы видите в какой-то части мира хаос, то вы непременно обнаружите там пророссийское правительство", — подчеркнул Пехон.

Напомним, что Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию в ответ на российскую угрозу.


Ранее Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире и определила Москву как соперника.

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Тег Россия, Китай, США, НАТО, москва, мировой порядок, хаос

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