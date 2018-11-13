Кремль возвращается в "советскую игру" в Афганистане – СМИ

Россия после Сирии пытается занять главную позицию в еще одной стране после 30-летнего перерыва во влиянии

Переговоры, проведенные в Москве с участием представителей террористического движения "Талибан", можно назвать беспрецедентными с тех пор, как СССР и его армия покинули Афганистан и открытое влияние на внутреннюю политику этой страны прекратилось. Но сегодня Кремль снова направляет свои действия не сколько на то, чтобы усилить свои позиции, сколько на подрыв позиций США и влияние Вашингтона на внутреннюю политику Афганистана, да и всей Центральной Азии. Об этом пишет издание Le Temps.

Организованная в Москве встреча под эгидой российского МИДа впервые объединила представителей движения "Талибан" и Высший совет мира, инстанцию, связанную с афганским правительством. Для того чтобы лучше обосновать свой "Русский мировой проект", Москва пригласила всех соседей: 11 стран, в числе которых Китай, Пакистан и Иран.

Официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что не буде разговаривать с правительством до тех пор, пока США не покинут Афганистан. И подчеркнул, что якобы талибы не получают оружия от русских.

По словам издания, эта встреча в Москве венчает долгие годы незаметных и щекотливых переговоров между Кремлем и талибами. А переговоры внутри Афганистана до сих пор блокировались властями страны, пока в стране не прогремел ряд кровавых терактов, устроенных талибами. Официально же глава МИД России Сергей Лавров, не упомянув ИГИЛ, отметил, что цель встречи не допустить, чтобы некие террористические организации сделали Афганистан своим террористическим плацдармом в Центральной Азии.

Но на самом деле Москва и талибы договорились об одном: вместе они способны снизить важность США в регионе, как это уже пытался делать СССР 35 лет назад. И это куда более весомое достижение, нежели заключение мирных договоров между талибами и правительством Афганистана внутри страны без участия России.

Напомним, что в связи с серьезными потерями, которые наносит афганской армии радикальное исламское движение "Талибан", вооруженные силы США перестраивают тактику своих действий в Афганистане. Об этом заявил министр обороны США Джим Мэттис.