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Критика власти в России оказалась под запретом: как работает новый закон

1 июня, 00:34

На активистов и пользователей соцсетей посыпались штрафы, наказывают даже тех, кто этим решением возмущался


В России уже два месяца действует скандальный закон о неуважении к власти, который, фактически запрещает любую критику в ее адрес. И суды активно его применяют.

Закон вступил в силу в конце марта.

На активистов и пользователей соцсетей посыпались штрафы. Наказывают даже тех, кто этим решением возмущался.

"В нормальных демократических странах людям позволено говорить о своих политиках, своей власти, чиновниках все, что они захотят. В том числе в крепких выражениях, в том числе в нецензурных выражениях. Вот этот закон – он прямо противоположен праву человека на критику власти", – говорит Ирина Яценко, правозащитница.

Закон правозащитники считают неконституционным. И прогнозируют шквал исков в Евросуд по правам человека. О намерении жаловаться заявили уже двое оштрафованных.

"Сильная власть могла бы себе позволить не обращать внимания на эти мелкие укусы. А здесь вот они пытаются найти, выковырять и наказать. Но это значит просто измельчание этой вертикали путинской", – говорит Дмитрий Орешкин, политолог.

Ранее мы писали, что первый россиянин наказан за матерный пост в адрес Путина.

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Тег закон, Россия, фейк

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