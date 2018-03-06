Крушение российского Ан-26 в Сирии: в сети указали на странные моменты

Сегодня, 18:01

Есть версия, что самолет на самом деле мог быть подбит и не долетел до взлетно-посадочной полосы

Ан-26. Фото: mil.ru
Ан-26. Фото: mil.ru

Пока в российском Министерстве обороны предполагают, что могло быть причиной крушения самолета Ан-26 в Сирии, в соцсетях указали на любопытные моменты в этой истории.

Так, например, пользователь Telegram-канала WarGonzo пишет, что очевидцы крушения говорят о сильном ветре.

"Самолет, разбившийся в Сирии, уже при заходе на посадку вел себя нештатно. Очевидцы сообщили WarGonzo о том, что он (самолет) очень сильно накренился и садился "почти боком". Они также отметили, что в этот день в Латакии очень сильный ветер", – говорится в сообщении.

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А вот в Twitter один из пользователей объяснил, почему самолету могли "помочь" разбиться. Он указал, что вокруг Хмеймима множество мест для аварийной посадки на случай неисправности.

"Ан-24/26, как армейский транспортник, предназначен для работы в тяжелых условиях. Если он падает в 500 м от ВПП (взлетно-посадочной полосы), значит, был подбит и мог гореть, поэтому тянули на ВПП. Не дотянули".

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Как сообщалось, после крушение российского самолет появилась реакция военной прокуратуры РФ. Российское ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Сирия, крушение, самолет, Ан-26
Источник:

"Сегодня"

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