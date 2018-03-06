Крушение российского Ан-26 в Сирии: в сети указали на странные моменты

Есть версия, что самолет на самом деле мог быть подбит и не долетел до взлетно-посадочной полосы

Пока в российском Министерстве обороны предполагают, что могло быть причиной крушения самолета Ан-26 в Сирии, в соцсетях указали на любопытные моменты в этой истории.

Так, например, пользователь Telegram-канала WarGonzo пишет, что очевидцы крушения говорят о сильном ветре.

"Самолет, разбившийся в Сирии, уже при заходе на посадку вел себя нештатно. Очевидцы сообщили WarGonzo о том, что он (самолет) очень сильно накренился и садился "почти боком". Они также отметили, что в этот день в Латакии очень сильный ветер", – говорится в сообщении.

А вот в Twitter один из пользователей объяснил, почему самолету могли "помочь" разбиться. Он указал, что вокруг Хмеймима множество мест для аварийной посадки на случай неисправности.

"Ан-24/26, как армейский транспортник, предназначен для работы в тяжелых условиях. Если он падает в 500 м от ВПП (взлетно-посадочной полосы), значит, был подбит и мог гореть, поэтому тянули на ВПП. Не дотянули".

Как сообщалось, после крушение российского самолет появилась реакция военной прокуратуры РФ. Российское ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.