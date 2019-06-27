Крушение самолета в Бурятии: число пострадавших выросло

В результате неудачной посадки Ан-24 девять человек попали в больницы















Число потерпевших в результате сегодняшней авиакатастрофы в российской Бурятии составило девять человек.

Именно столько пассажиров были госпитализированы после неудачной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в городе Нижнеангарск.

"Всего на лечении сейчас находятся девять пострадавших", – заявил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

Он уточнил, что потерпевших госпитализировали из-за отравления продуктами горения, многочисленных ушибов и сильного стресса.

Ранее сообщалось, что из-за отказа одного из двигателей Ан был вынужден совершить аварийную посадку. Но приземлившись в аэропорту самолет продолжил на большой скорости движение по взлетно-посадочной полосе, выехал за ее пределы и врезался в здание.

В результате погибли командир воздушного судна и бортмеханик. При этом 43 пассажира были спасены, но у 33 из них были обнаружены различные травмы.

По первоначальной информации, среди них был один ребенок. Позже стало известно, что в салоне самолета находилось четверо детей, из которых двое пострадали – 13-летняя девочка и 17-летний юноша.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, в прошлом месяце в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", жертвами которой стал 41 человек.

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