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Новое крушение самолета в России: появилось видео момента аварии

27 июня, 10:17

Пассажир снял жесткую посадку из салона самолета и даже были слышны крики во время столкновения

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ.

В России произошла очередная авиакатастрофа. В городе Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 при посадке врезался в дом. Один из пассажиров снял на видео момент жесткой посадки самолета, которое было опубликовано в YouTube.

Автор ролика снимал в иллюминатор, как садится самолет, при этом даже не подозревал, что их ждет. Само приземление прошло нормально, но воздушное судно продолжило на большой скорости движение по взлетно-посадочной полосе, выехало за ее пределы и врезалось в здание. В этот момент в салоне самолета были слышны крики пассажиров.


Видео: YouTube

Как сообщали новости "Сегодня", в результате аварии погибли два пилота, но были спасены пассажиры – 42 взрослых и один ребенок. Перед посадкой пилот сообщал диспетчеру об отказе одного двигателя прямо в воздухе.

Напомним, в мае в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", жертвами которой стал 41 человек. Вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. В результате аварийной посадки самолет загорелся.


После этой страшной катастрофы случилось не одно ЧП – в начале июня в России снова упал самолет. В горной местности Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2, который обрабатывал лес от вредителей.

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Тег Россия, авария, крушение, самолет, посадка, ан-24

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