Крушение вертолета в России: появилось видео

Сегодня, 12:30

На кадрах видно как горят обломки от вертолета

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В субботу, 4 августа, около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщает СК РФ.

В сети опубликовали видеозапись с места крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае.


По сообщениям СМИ России, транспортной прокуратурой края начато расследование. На месте крушения вертолета найдены "черные ящики".

Напомним, что в Сумской области недавно упал самолеткоторый опрыскивал поля химикатами. В результате инцидента погиб пилот.

А перед этим в аэропорту "Борисполь" самолет Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс Хельсинки-Киев, совершил аварийную посадку. Причиной стал кратковременный отказ оборудования.

Также в мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico, на борту которого находился 101 человек.  
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