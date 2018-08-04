Крушение вертолета в России: появилось видео

На кадрах видно как горят обломки от вертолета

В субботу, 4 августа, около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщает СК РФ.

В сети опубликовали видеозапись с места крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

Публикация от Красноярск/Красноярский Край (@krasnoyarsk_bro) 3 Авг 2018 в 11: 08 PD



По сообщениям СМИ России, транспортной прокуратурой края начато расследование. На месте крушения вертолета найдены "черные ящики".



Напомним, что в Сумской области недавно упал самолет, который опрыскивал поля химикатами. В результате инцидента погиб пилот.



А перед этим в аэропорту "Борисполь" самолет Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс Хельсинки-Киев, совершил аварийную посадку. Причиной стал кратковременный отказ оборудования.



Также в мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico, на борту которого находился 101 человек.