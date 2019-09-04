Крушение военного самолета в России: никто не выжил

Обломки Су-25 после крушения в Ставропольском крае. Фото: Baza/Telegram

Оба члена экипажа учебного штурмовика Су-25УБ, который накануне потерпел крушение на Северном Кавказе в России, погибли.

Об этом 4 августа сообщили в военной прокуратуре по Южному федеральному округу РФ.

Вопреки появившейся ранее информации, в Министерстве обороны РФ заявили, что летчики не успели катапультироваться – их тела были обнаружены в разбившемся самолете.

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Telegram-канал Baza опубликовал данные погибших летчиков – это майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев из 368-го авиационного штурмового полка ВКС РФ.

Причины крушения остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что парашюты авиатаров нашли рядом с селом Чернолесским в Советском районе Ставропольского края, а их самих обнаружили работники колхоза, которые стали свидетелями авиакатастрофы. Воздушное судно рухнуло в безлюдной местности, не вызвав разрушений на земле.

Перед ЧП со штурмовиком была потеряна связь.

Как мы уже писали, в январе во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Пилот пытался посадить самолет на заснеженной местности, но из этого ничего не получилось, бомбардировщик после касания с землей начало разрывать на части, и он взорвался.

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