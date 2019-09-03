Крушение военного самолета в России: новые подробности

Су-25 / Фото: Wikipedia

В Ставропольском крае России обнаружили двух членов экипажа штурмовика Су-25УБ, который 3 сентября потерпел крушение во время тренировочного полета в этом регионе.

Авиаторов обнаружили работники колхоза, ставшие свидетелями авиакатастофы. В каком состоянии находятся пилоты неизвестно.

На месте крушения работают экстренные службы.

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Как пишут российские СМИ, оба члена экипажа успели катапультироваться перед падением –их парашюты нашли рядом с селом Чернолесским в Советском районе Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что воздушное судно рухнуло в безлюдной местности, не вызвав разрушений на земле.

Напомним, в январе во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Пилот пытался посадить самолет на заснеженной местности, но из этого ничего не получилось, бомбардировщик после касания с землей начало разрывать на части, и он взорвался.

Кроме того, в начале этого года в Японском море столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. В ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

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