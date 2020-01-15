Куда уйдет Путин: эксперт назвал три варианта транзита власти президента России

REUTERS/Maxim Shemetov

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Кремль еще не определился, какой сценарий передачи власти от Владимира Путина к преемнику будет реализован. Однако предложенные сегодня Путиным в послании к Федеральному собранию изменения в Конституцию России дают возможность реализовать целый ряд сценариев. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

"Путин фактически прямо заявил, что не видит необходимости менять Конституцию и увеличивать количество сроков, на которые может быть избран президент России. То есть такой вариант закрыт. Но при этом российский президент хочет сохранить власть. Не потому, что не мыслит себя вне власти: наоборот, говорят, что он хотел бы спокойной жизни. Но его окружение убеждает российского президента, что без него все развалится. Как сказал Володин: нет Путина – нет России. Поэтому взят курс на транзит власти. Причем Кремль еще не определился, по какому сценарию", – отметил политолог.

Поэтому, по его словам, предложенные изменения в Конституцию "универсальны" в том плане, что не исключают реализации различных сценариев.

"Предложенный Путиным вариант изменений – это формат парламентско-президентской республики. Он снова может вернуться на пост премьера – это один из вариантов сценария транзита власти. В целом Путин хочет выстроить достаточно сложную систему сдержек и противовесов. Чтобы ни один из центров власти по формальным полномочиям не имел решающего влияния. Второй вариант – "назарбаевский", конечно в российской вариации. Это когда Путин будет "над". Он может стать главой какой-то надуправленческой структуры, куда будут входить влиятельные министры, политики, губернаторы. Власть и президента, и премьера будет ограничена, а над ними будет Путин, только в другом статусе. Наконец, он сможет стать главой Союзного государства – этот вариант также отбрасывать нельзя", – отметил Владимир Фесенко.

Ранее Фесенко отметил, что Конституционной нормой, согласно которой президентом России не может быть человек, не проживавший на территории страны на протяжении 25 лет, не имевший когда бы то ни было ранее гражданства другого государства, Владимир Путин лишает возможности стать президентом России Александра Лукашенко.

Отметим, в послании Путин также заявил, что Россия вырвалась в лидеры на поприще ядерных вооружений.

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