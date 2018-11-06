Лавров обвинил ЕС "в раскручивании санкционной спирали"

Москва готова отменить свои контрсанкции, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, считает глава МИД РФ

Убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций оцениваются в сумму более чем в 100 млрд евро. Такую цифру озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные, – сказал он в интервью испанской газете El Pais. – По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 млрд".

Лавров утверждает, что санкции европейских стран против Россия были введены по прямой указке США. "Примечательно, что сами американцы при этом убытков не несут", – считает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Меркель в Киеве сделала заявление о будущем санкций против России

Лавров добавил, что состояние отношений между РФ и ЕС не может считаться нормальным.

"Мифическая "российская угроза" навязывается европейцам, по большей части, извне", – добавил он и отметил, что "объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу".

"Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам, – сказал Лавров. – Мы неоднократно говорили о готовности отменить (российские) контрмеры. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали".

Напомним, в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний – это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.

18 июня Европейский Союз продлил санкции в отношении России на год. Это решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Ограничительные меры продлены без обсуждения, просто утвердив согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. "Крымский пакет" санкций Евросоюза против России продлевается на годовой срок, и теперь санкции действуют до 23 июня 2019 года.