Меркель в Киеве сделала заявление о будущем санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ будет выступать за продление санкций против России, поскольку прогресса в реализации Минских договоренностей пока нет. Об этом она заявила в четверг, 1 ноября, в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"По состоянию на сегодняшний день Германия будет, в том числе, и в декабре выступать за продление санкций", - сказала она.

"Мы всегда говорили, что санкции увязаны с определенной ситуацией и что если будет прогресс, то мы сможем обсуждать облегчение санкций", - отметила канцлер.

"К сожалению, сейчас ситуация такова, что Минские соглашения не выполняются", - констатировала она.

Напомним, в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний – это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.

18 июня Европейский Союз продлил санкции в отношении России на год. Это решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Ограничительные меры продлены без обсуждения, просто утвердив согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. "Крымский пакет" санкций Евросоюза против России продлевается на годовой срок, и теперь санкции действуют до 23 июня 2019 года.

15 мая, российский президент Владимир Путин открыл автодорожную часть Керченского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Этот мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а "необходимость" в его строительстве возникла после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В Верховной Раде сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост.



