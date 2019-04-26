Лидер КНДР покинет РФ в пятницу

Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове

Фото: AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинет Владивосток в пятницу в 15:00 местного времени. Об сообщили журналистам организаторы.

"В 15:00 на железнодорожном вокзале начнется официальная церемония", — сказал собеседник.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду. Переговоры прошли в четверг на Русском острове во Владивостоке. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

После завершения встречи Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".

Напомним, что северокорейский лидер прибыл в российское Приморье накануне на бронепоезде. Для него это первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР.

Не обошлось без курьеза - сотрудники охраны Ким Чен Ына и протиральщики в белых перчатках на ходу догоняли поезд и начищали поручни и сам вагон, из которого должен был выйти лидер КНДР.

Мы также писали, что для Ким Чен Ына во Владивостоке подготовили представление в Приморском океанариуме. Лидеру КНДР показали водное шоу морских млекопитающих, новые кораллы, зебровых акул и растущую семьей пингвинов Гумбольдта.

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