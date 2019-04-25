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Морское шоу, акулы и пингвины: как встретит Ким Чен Ына океанариум во Владивостоке

Сегодня, 09:42

Лидер КНДР уже встретился со своим российским коллегой

Во Владивостоке прибывшего в город северокорейского лидера Ким Чен Ына готовится встретить Приморский океанариум. Об этом рассказали в пресс-службе океанариума.

Лидеру КНДР тут собираются показать водное шоу морских млекопитающих, новые кораллы, зебровых акул и растущую семьей пингвинов Гумбольдта.

Напомним, сегодня во Владивостоке встретились президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Встреча состоялась в кампусе ДВФУ. Лидеры обменялись рукопожатием и прошли в здание. Беседа Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет пройдет в присутствии переводчиков. 

Отметим, что северокорейский лидер приехал в Приморье накануне на поезде. Для него это первый зарубежный визит после того, как 11 апреля 2019 года на первой сессии ВНС 14-го созыва Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя Госсовета КНДР.

Визит северокорейского лидера организован по приглашению главы российского государства. Последняя на сегодня встреча руководителей двух стран состоялась 24 августа 2011 года в Улан-Удэ. Тогда Россию представлял Дмитрий Медведев, а КНДР — Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

По данным СМИ, Россия на предстоящем саммите с КНДР может предложить северокорейской стороне вернуться к формату шестисторонних переговоров. Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.

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Тег Россия, встреча, КНДР, владивосток, океанариум, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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