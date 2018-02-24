Лидеры Запада не заботятся насчет развала России – политолог

Эксперт убежден, что, в отличие от развала СССР, сейчас Запад не волнует развал РФ

Лидеры западных стран беспокоились о возможных неприятностях в момент распада СССР, но в данный момент их не особо заботит целостность России.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли политики на Западе считают, что для них лучше тоталитарная, чем раздробленная Россия, эксперт заявил: "Я думаю, что этот тезис архаичен. Западные лидеры действительно исходили из примерно такого видения в момент распада СССР".

"Сейчас они, на мой взгляд, особенно не беспокоятся о целостности России. Не то чтобы они хотят ее раздробить, просто для них это перестало быть серьезным фактором", – отметил он.

Кроме того, на западе уверены, что смогут "нагнуть" Россию, что смогут заставить Кремль изменить свою политику.

"А если это будет сопряжено с какими-то потрясениями внутри России, ну, это ваше (России – Авт.) дело. Это ваш кризис, вы сами виноваты, вы сами будете расхлебывать последствия. Ну, может быть, Европа будет расхлебывать, еще кто-то. Но до США это не докатится", – заверил Тренин.

Напомним, ранее политолог оценил возможность договоренности США и России, отметив, что россияне хотят быть среди мировых лидеров, тогда как американцы не считают их равными противниками.

Больше читайте в интервью на сайте "Сегодня": "Ждать от России уступок после 18 марта – выдавать желаемое за действительное": интервью с Дмитрием Трениным".