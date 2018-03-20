Макаревич объяснил свои слова о "злобных дебилах" в России

Российский певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал свои слова о "злобных дебилах" в России. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон – журналисты с далекой Родины. "Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать..." Поскольку мы с "Машиной" находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов. На десятом звонке призадумался – что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть – вот оно что! Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа", – написал Макаревич.

При этом певец подчеркнул, что его слова неверно интерпретировали

"Только зря они это – не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов". Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна – работает этот двадцать пятый кадр, работает", – добавил Макаревич.

Напомним, советский и российский музыкант, певец, композитор, аранжировщик, бывший лидер группы "Сталкер", клавишник группы "Машина времени" Андрей Державин попал в базу преступников "Миротворца".