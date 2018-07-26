Макаревич предложил России "купить" Крым

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что Россия просто украла Крым у Украины, а могла бы "найти другие пути". Об этом он рассказал я эфире "Эхо Москвы".

Музыкант рассказал свою точку зрения о том, как Россия могла бы решить проблему.

"Если так был необходим Крым, вот уже настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Ну купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются-то дипломаты, страны ... И я бы туда с удовольствием ездил ... Украсть – плохо, а купить – хорошо", – отметил Макаревич.

Также он выразил надежду, что история с Крымом закончится определенными договоренностями. Помимо этого, Макаревич отметил, что ни в коем случае не поедет с гастролями в оккупированный Крым.

Напомним, музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о разговоре с занимавшим тогда пост премьер-министра Владимиром Путиным, который состоялся в мае 2010 года.

Напомним, в марте 2014 года после введения войск в Крым Россия организовала там псевдореферендум, после чего в нарушение международных норм аннексировала полуостров. В ответ на такое нарушение норм международного права международное сообщество ввело санкции против Москвы. Санкции были расширены после того, как Россия начала агрессию на Донбассе.

По словам президента РФ Владимира Путина, он был уверен, что после аннексии Крыма против его страны будут введены санкции и испортятся отношения со многими странами.