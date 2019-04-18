Мальта не впустила самолеты России: появилась истеричная реакция Захаровой

Свое решение мальтийские власти объяснять не стали

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Решение Мальты запретить пересекать свое воздушное пространство самолетам, которые направлялись из России в Венесуэлу, вызвало острую реакцию в Москве.

Инцидент произошел еще 4 апреля, когда РФ направила в посольство Мальты запрос на разрешение пролететь своим самолетам в Венесуэлу через мальтийское воздушное пространство, на что Валетта ответила отказом.

"Решение властей Мальты выбивается из общепринятой практики и несет в себе определенный недружественный подтекст. Это тоже мы можем констатировать. Это, безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валеттой", — заявила 18 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, мальтийские власти отказали Москве без объяснения причин.

Напомним, что в венесуэльскую столицу Каракас, которую уже несколько месяцев сотрясает серьезный политический кризис, 23 марта прибыли два транспортных самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124, на которых прибыли 99 российских военных или же бойцов частных военных компаний во главе с начальником Главного штаба Сухопутных сил генералом Василием Тонкошкуровым.

Кроме того, мы писали о загадочных перелетах лайнера Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines между странами, в которых есть интересы Кремля и приближенных к российскому президенту Путину олигархов – Венесуэлой, Угандой, Танзанией.

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