Массовое ДТП в Москве: десятки машин "поцеловались" на гололеде

Накануне по всей Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Pixabay

Массовое ДТП в Москве: десятки машин "поцеловались" на гололеде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bb7/151/5c7bb71511c9e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bb7/151/5c7bb71511c9e.jpg 2019-03-03T13:14:46+02:00 Россия Накануне по всей Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве произошла серия дорожных аварий, что частично парализовало одну из транспортных артерий города.

Из-за сложных погодных условий и гололеда утром 3 марта на Московской кольцевой автодороге в российской столице столкнулись около двух десятков машин. В результате случившегося один человек пострадал.

Изначально сообщалось о столкновении 35 автомобилей в двух ДТП на МКАД, однако позже в департаменте транспорта Москвы эту информацию опровергли, подтвердив столкновение 19 машин.

На данный момент движение по одной из важнейших дорог города было восстановлено.

Стоит отметить, что накануне из-за усиления ветра и метели российский Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности.

Напомним, ранее похожая авария произошла на севере Канады, где в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор столкнулось 15 автомобилей, включая 13 легковых и два грузовика.

Кроме того, в конце января около 50 автомобилей попали в ДТП на Симферопольском шоссе в России.

Мы также писали, что из-за дождя в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу столкнулись более 100 автомобилей, в результате чего более пяти десятков человек попали в больницу, а двое погибли.

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