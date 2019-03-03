Массовое ДТП в Москве: десятки машин "поцеловались" на гололеде
Накануне по всей Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве произошла серия дорожных аварий, что частично парализовало одну из транспортных артерий города.
Из-за сложных погодных условий и гололеда утром 3 марта на Московской кольцевой автодороге в российской столице столкнулись около двух десятков машин. В результате случившегося один человек пострадал.
Изначально сообщалось о столкновении 35 автомобилей в двух ДТП на МКАД, однако позже в департаменте транспорта Москвы эту информацию опровергли, подтвердив столкновение 19 машин.
На данный момент движение по одной из важнейших дорог города было восстановлено.
Стоит отметить, что накануне из-за усиления ветра и метели российский Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности.
Напомним, ранее похожая авария произошла на севере Канады, где в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор столкнулось 15 автомобилей, включая 13 легковых и два грузовика.
Кроме того, в конце января около 50 автомобилей попали в ДТП на Симферопольском шоссе в России.
Мы также писали, что из-за дождя в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу столкнулись более 100 автомобилей, в результате чего более пяти десятков человек попали в больницу, а двое погибли.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Массовое ДТП в Москве: десятки машин "поцеловались" на гололеде". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП с украинцами под Москвой: в МИД сообщили подробности
В результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины
Смертельная авария в Петербурге: внедорожник с пьяным иностранцем сбил пешеходов
На видно с места случившегося видно, как черный внедорожник выезжает на тротуар и сбивает до десяти человек
Грузовик протаранил два легковых автомобиля в Мексике, семь человек погибли
Власти приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы
Автобус с украинцами попал в аварию на окраине Москвы: есть пострадавшие, фото
Авария произошла в поселке Курилово, Новая Москва, на месте вертолет с медиками