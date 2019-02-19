Крупное ДТП в Канаде: 15 машин превратились в груду металла
13 легковушек и два грузовика столкнулись на Трансканадской магистрали из-за гололеда и снегопада
На севере Канады произошла крупная дорожная авария – на Трансканадской магистрали в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор столкнулось 15 автомобилей, включая 13 легковых и два грузовика.
В результате ДТП были госпитализировали шесть человек, из которых двое – с серьезными травмами. Информации о погибших не поступало.
По факту случившегося было начато расследование, однако спасатели утверждают, что дорожное происшествие вызвали гололед и практически нулевая видимость из-за снегопада.
После случившегося аварийные службы отбуксировали поврежденные автомобили. После аварии проезд по дороге был временно ограничен, однако через несколько часов его возобновили.
Напомним, в конце января около 50 автомобилей попали в ДТП на Симферопольском шоссе в России.
Мы также писали, что из-за дождя в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу столкнулись более 100 автомобилей, в результате чего более пяти десятков человек попали в больницу, а двое погибли.
Кроме того, сообщалось, что из-за густого тумана на северо-западе Болгарии столкнулись более 25 машин – легковушек, автобусов и грузовиков.
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