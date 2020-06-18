В Москве парень застрелил свою бывшую, ее ребенка и подругу: детали трагедии

22-летний парень устроил стрельбу в квартире девушки, которая с ним рассталась

В российской столице, Москве, произошло массовое убийство – молодой человек пришел к своей бывшей девушке и устроил в ее квартире стрельбу: застрелил трех человек, в том числе ребенка, и покончил с собой.

Как сообщает Telegram-канал Mash, стрельба произошла на улице Приорова, в районе Коптево, на севере города.

Стрелок убил свою девушку Елизавету Хлюпину, ее сына и подругу, а потом застрелился сам.

"Все произошло в результате конфликта между парнем и девушкой – какое-то время назад они расстались", - говорится в сообщении.

Как стало известно, 22-летний парень вел огонь из карабина, разозлившись на бывшую подругу, с которой они поссорились.

"Севастьян Путинцев долгое время преследовал Елизавету Хлюпину после их разрыва, – пара была в отношениях почти пять лет. По словам друзей девушки, ей пришлось несколько раз сменить страницы в социальных сетях, так как Севастьян изводил ее ревностью", – сообщает telegram-канал Baza.



Погибшая Елизавета Хлюпина. Фото: Telegram-канал Mash

Также стало известно, что девушка пыталась устроиться на работу к модельеру Славе Зайцеву, и в 2018 году занималась на специальных курсах, но ее так и не взяли. Позже девушка решила продолжить высшее образование и поступила на первый курс магистратуры факультета авиастроения Московского авиационного института.

Позже в Сети появился ролик, снятый камерой на входе в подъезд – на кадрах можно увидеть, как парень заходит в дом, а за плечом у него футляр с карабином.

Видео: Telegram-канал Mash

Позже в Сети появилось видео, сделанное самим стрелком под окнами своей бывшей девушки: он просил у нее прощения, признавал, что "вел себя плохо" и уверял в любви.

Видео: Telegram-канал Mash

Напомним, в декабре россиянин Евгений Манюров расстрелял сотрудников ФСБ на московской Лубянке. Погибли три человека – сам 39-летний стрелок, а также два российских силовика. Еще четыре человека получили ранения.

А в ноябре в строительном колледже в Амурской области РФ студент застрелил другого учащегося и покончил жизнь самоубийством. Кроме того, еще три человека получили ранения.

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