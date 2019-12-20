Стрельба в центре Москвы: умер еще один раненый ФСБшник

В России увеличилось количество жертв стрельбы в самом центре Москвы.
На следующий день после расстрела, который устроил на московской Лубянке 39-летний россиянин Евгений Манюров, скончался раненый сотрудник Федеральной службы безопасности РФ.
После стрельбы его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
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Изначально сообщалось, что в результате случившегося погибли два человека, включая самого стрелка и убитого им другого сотрудника ФСБ, а еще пятеро пострадали.
Российские следователи продолжают изучать все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, подтолкнувшие его к преступлению.
По факту случившегося открыто уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, которое ведет Следственный комитет.
Напомним, что стрельба на Большой Лубянке началась, когда президент РФ Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о случившемся, однако какова была реакция хозяина Кремля – не известно.
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