Стрельба в российском колледже: нападавший был найден мертвым

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек

Видео: Mash

Тела двух погибших, в том числе стрелявшего, обнаружены в строительном колледже в Благовещенске, где произошла стрельба.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД Амурской области России.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек. Им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства произошла утром 14 ноября. Район вокруг учебного заведения оцеплен, там были слышны выстрелы. Люди выбегали из здания без верхней одежды.

Сейчас студенты и персонал колледжа покинули здание.

Уточняется, что о стрельбе рассказал молодой человек, который подошел к наряду полицейских.

"Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории", – отметили в ведомстве. Полицейские не пострадали. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

/ Фото: Mash

Telegram-канал Mash сообщает, что нападавший на собственный колледж студент Даниил Засорин застрелился после прибытия силовиков. Полицейские требовали парня сдаться, он выстрелил в себя. По предварительной информации, оружие в его руках — Иж-81.

Также сообщается, что погибший при стрельбе в благовещенском колледже Алексей Голубничий собирался жениться на своей девушке Дарине. Парень планировал сделать предложение буквально на днях, девушка мечтала связать с ним свою судьбу.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли более 10 человек и несколько десятков получили ранения. Местные "правоохранители" подозревают в совершении преступления парня 25-30 лет, у которого было оружие и, предположительно, взрывчатое вещество.

В Следственном комитете РФ сообщили, что "в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами".

Позже очевидцы рассказали о стрельбе в колледже перед взрывом. Керченский стрелок устроил взрыв после того, как у него закончились патроны. Это случилось в коридоре на первом этаже. Именно там и он и подорвал бомбу.

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