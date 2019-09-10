Медведев пожаловался на "Большую семерку": Россию в полном объеме никогда не пускали

Фото: Правительство РФ

Россия рассмотрит приглашение к возобновлению "Большой восьмерки" (G8), если оно поступит, однако ранее существовавший формат является специфическим и не способным принимать решения по глобальным вопросам.

Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словенским коллегой Марьяном Шарецем.

По его мнению, в современном мире ограниченные по составу участников форматы не способны принимать решения, имеющие существенное значение для развития человечества.

"Я неоднократно принимал в нем участие. Скажу так: нас в "восьмерку" в полном объеме никогда и не пускали. Когда речь шла о сугубо экономических темах, наши партнеры говорили, вы пока немножко подождите, а мы тут на семерых поговорим, а потом вас пригласим к этому формату", — рассказал Медведев.

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Он добавил, что G8 была площадкой для обсуждения различных политических вызовов и проблем в узком кругу, и, наверное, "небесполезной площадкой".

При этом, как подчеркнул Медведев, когда появилась G20 стало очевидно, "что большинство самых насущных для планеты вопросов можно рассматривать в этом формате, и то не все, потому что в "двадцатке" не представлены другие страны".

Новости "Сегодня" писали, что Россия лишилась места в "восьмерке" из-за аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе.

По мнению США, Москва должна первой обратиться к "Большой семерке" и предложить странам-участницам вернуться к формату G8, если она этого хочет.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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