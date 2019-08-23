Россия должна попросить первой: США назвали условие для возврата G8

Пока Путин сам не предложит вернуться к формату "Большой восьмерки", Россию не будут тянуть туда насильно

Саммит G7 в 2018 году / Фото: Flickr

Россия должна первой обратиться к "Большой семерке" и предложить странам клуба вернуться к формату "Большой восьмерки", если она того хочет.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, напомнив о том, что Россию выгнали из "Большой восьмерки" в 2014 году "по хорошо известным причинам", имея в виду аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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"По инициативе французской стороны состоялось обсуждение на тему, когда России придет время вернуться, если это когда-нибудь случится. Так что, вероятно, этот вопрос может возникнуть, но ключевой фактор – то, что россияне сами об этом не просили. Поэтому сперва ожидается это", – сообщили в администрации США.

В Белом доме напомнил слова американского лидера о том, что участие России в переговорах среди стран "Большой семерки" будет эффективным, потому что G7 уделяет значительно время обсуждению вопросов безопасности и экономики.

"Но он не обязательно настаивал на том или ином варианте, и нам пока что нечего добавить по этому поводу", – отметили в американской администрации, добавив, что лидеры "семерки" должны обсудить вопрос возвращения или невозвращения РФ.

Напомним, что против возвращения РФ уже выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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