Медведев уходит в отставку: Госдума ждет нового выбора Путина

Вчера, 11:45

7 мая в России состоится четвертая инаугурация Путина

Промокшие Медведев и Путин. Фото: twitter.com/sobaka
Промокшие Медведев и Путин. Фото: twitter.com/sobaka

Дмитрий Медведев, ровно шесть лет просидевший в кресле председателя правительства Российской Федерации, в понедельник, 7 мая, уйдет в отставку со всем кабинетом, сообщает "Интерфакс".

Уже через сутки страна получит нового премьера. В Госдуме РФ не ожидают длительного молчания президента. Как сообщил агентству источник в правительстве, в нижней палате рассчитывают уже в понедельник, 7 мая, после инаугурации Владимира Путина получить предложение президента о кандидатуре на пост председателя правительства, а на следующий день этот кадровый вопрос предполагается обсудить на заседании Госдумы.

Позже о таком же варианте развития событий сказал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщивший, что в случае внесения Путиным кандидатуры на пост председателя правительства 7 мая, Госдума рассмотрит этот кадровый вопрос на ближайшем заседании 8 мая.

А в партии парламентского большинства – "Единой России" агентство заверили, что Госдума несомненно поддержит выбор Путина.

Напомним, вчера, 5 мая, в России под лозунгами "Он нам не царь" прошли массовые протесты против Путина, ставшего президентом в четвертый раз.

Были задержаны более 1300 человек, что вызвало возмущение ЕС и США.
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